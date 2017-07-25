اعتقال معارض بارز في فيتنام بتهمة “الإطاحة بالحكومة”

اعتقلت الشرطة في فيتنام، معارضًا بارزًا بتهمة القيام بأنشطة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، في أحدث مسعى على ما يبدو من الدولة التي يحكمها شيوعيون، لتشديد الخناق على المنتقدين.

وذكرت الشرطة في منطقة “نجهي آن”، على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن “لي دينه ليونج اعتقل يوم الاثنين”.

وأضافت أن “ليونج مارس أنشطة دورية بهدف الإطاحة بالسلطة وإرباك الأمن المحلي”، ولم تذكر أية تفاصيل أخرى.

ولم يتسن الاتصال بالمتهم “ليونج”، ولم يعرف إن كان لديه أي تمثيل قانوني، في حين عبر عدة معارضين ومدونين عن دعمهم لـ”ليونج” على الإنترنت.

ورغم الإصلاحات الشاملة للاقتصاد والانفتاح المتزايد على التغيرات الاجتماعية، يحتفظ الحزب الشيوعي الفيتنامي برقابة مشددة على الإعلام ولا يتساهل مع النقد.