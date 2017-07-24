القضاء الألماني يحقق في واقعة فتاة انضمت لداعش بالموصل ‎

أعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، مساء اليوم الإثنين، عن التحقيق في واقعة الفتاة الألمانية ليندا وينزل المقبوض عليها في مدينة الموصل العراقية بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وأضاف المتحدث أن التحقيقات ستتناول إلى جانب الفتاة/16 عاما/، ثلاث نساء أخريات بتهمة الانتماء إلى جماعة “إرهابية”.

وكانت إذاعة “دويشتلاند فونك” أعلنت في وقت سابق، أن الادعاء في مدينة دريسدن سلم التحقيقات في واقعة الفتاة إلى الادعاء العام في كارلسروه، ولم يذكر المتحدث تفاصيل عن المتهمات والاتهامات.

ويشتبه أن التلميذة ليندا المنحدرة من مدينة بولسنيتس قد انضمت إلى داعش، ووفقا للشواهد المتوافرة حتى الآن، فإنها كانت اختفت من ألمانيا في مطلع تموز/يوليو من العام الماضي وتوجهت إلى تركيا، وتشير هذه الشواهد إلى أنها فتحت اتصالات عبر الإنترنت مع متطرفين وازدادت تشددا.

وحسب وزارة الخارجية الألمانية، فإن ليندا تقبع في الوقت الراهن مع ألمانية أخرى على الأقل في سجن بالعراق، حيث كانت قوات الأمن العراقية قد أعلنت في الأيام التي أعقبت استعادة مدينة الموصل من داعش عن القبض على 20 امرأة جهادية أجنبية.

وكانت مجلة “دير شبيغل” ذكرت أن من بين هؤلاء النساء أربع ألمانيات.

وقالت محطة “دويشتلاند فونك” إنه من المحتمل أن تكون هناك امرأة ألمانية أخرى بين النساء الثلاثة التي أعلن الادعاء العام في كارلسروه التحقيق بشأنهن.