إيران تصادر بغالًا وخيولًا استخدمت في تهريب الأسلحة‎

صادرت قوات حرس الحدود الإيرانية في شمال غرب البلاد، اليوم الإثنين، 30 بغلًا وحصانًا تُستخدم في تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى البلاد، وفق ما ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، اليوم الإثنين.

وتشيع الاشتباكات مع جماعات كردية إيرانية مسلحة، متمركزة في العراق قرب حدود إيران الجبلية الشمالية الغربية، مع كل من العراق وتركيا.

ونقلت الوكالة عن الجنرال قاسم رضائي قائد قوات حرس الحدود الإيرانية، قوله: “كانت البغال والخيول الثلاثون تحمل أسلحة وذخيرة وعبوات ناسفة مهربة في الشمال الغربي”.

ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل، ولم يذكر ما إذا كانت السلطات اعتقلت المهربين أنفسهم.

وفي أوائل يونيو/ حزيران هاجم تنظيم داعش المتشدد البرلمان في طهران وضريح آية الله روح الله الخميني، مما أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل. وكان جميع المهاجمين من الأكراد الإيرانيين.

وأطلق الحرس الثوري صواريخ عدة على قواعد لداعش في سوريا في 18 يونيو/ حزيران، ردًا على الهجوم.