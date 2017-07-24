بالصور.. سكان بلدة فرنسية يبنون جدارًا لمنع إقامة اللاجئين

قام سكان بلدة “سيمياك” التابعة لإقليم “البرانيس العليا” جنوب غرب فرنسا، بتشييد جدار أمام أحد الفنادق الصغيرة، لمنع تحويله إلى مكان لإقامة اللاجئين.

ويبلغ طول الجدار 18 مترا وارتفاعه 1.8 أمتار، وكتب عليه السكان “سكان سيمياك، لا لإغلاق فندق F1″، وقد صرحوا للصحافة المحلية أن الجدار بُني “بشكل قانوني مع كل التراخيص الضرورية”، وفق موقع “فرانس 3 اوسيتاني”.

وقال الموقع إن صندوق الضمان الفرنسي قام بشراء الفندق، الذي يضم 85 سريرا، ليتم تسليمه لشركة “ادوما” المكلفة بالسكن الاجتماعي بفرنسا، لتحويله إلى مساكن للطلبة والعمال واللاجئين. ومن المقرر أن تتم عملية التسليم يوم غد الثلاثاء بحضور أحد المسؤولين.

ونقل الموقع عن ممثل السكان، لوران تيكسييرا، قوله إن “مركز إيواء اللاجئين سيكون في منطقة سكنية، والمشروع يلفه الغموض، وتم بسرعة ودون الحصول على موافقة السلطات المحلية”.

وأضاف تيكسييرا أن البنى التحتية بالبلدة غير مؤهلة للحياة اليومية للسكان واللاجئين، مثل المدارس والمطاعم المدرسية.