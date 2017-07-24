نشر قوات روسية لمراقبة منطقتين يشملهما خفض التصعيد في سوريا‎

المصدر: ا ف ب

أعلن الجيش الروسي، اليوم الإثنين، نشر قوات من الشرطة العسكرية الروسية على طول منطقتين يشملهما خفض التصعيد في سوريا في جنوب غرب البلاد وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق لمراقبة التزام الهدنة.

وقال الجنرال سيرغي رودسكوي من هيئة الأركان في مؤتمر صحافي في موسكو “لضمان احترام وقف إطلاق النار، أقامت الشرطة العسكرية الروسية مركزي تدقيق وعشرة مراكز مراقبة” على طول حدود منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا.

وأوضح “أن القوات الروسية انتشرت الجمعة والسبت الفائتين في هذه المنطقة التي تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

وأقيم أيضا مركزا تدقيق وأربعة مراكز مراقبة، اليوم الإثنين، في الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.

وأضاف رودسكوي، “أن هذه الإجراءات ستتيح استمرار وقف إطلاق النار، وضمان وصول القوافل الإنسانية من دون معوقات وعودة اللاجئين والنازحين”.

وأكد أن روسيا أبلغت “مسبقا” الأميركيين والأردنيين والإسرائيليين بنشر قواتها في جنوب غرب سوريا.

وتوافق الروس والأميركيون على وقف إطلاق النار في هذه المنطقة غير البعيدة من الحدود الأردنية والإسرائيلية، ودخل حيز التنفيذ في التاسع من تموز/يوليو.

وأعلن الجيش السوري وقف المعارك في بعض “مناطق” الغوطة الشرقية في 22 تموز/يوليو بعد ساعات من إعلان موسكو التوصل إلى اتفاق لتأمين هذه المنطقة التي تحاصرها قوات النظام.

وبداية تموز/يوليو، لم تنجح مفاوضات متعددة الطرف عقدت في كازاخستان في ضمان تأمين مناطق عدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا.

وقتل أكثر من 330 ألف شخص في سوريا منذ بدء النزاع في آذار/مارس 2011.