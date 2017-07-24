بعد تهديد ووعيد.. تركيا تتراجع عن تصنيف شركات ألمانية على قائمة “الإرهاب”

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن تركيا سحبت بشكل رسمي طلب مساعدة من ألمانيا في التحقيق بشأن نحو 700 شركة ألمانية يشتبه في أنها تدعم “الإرهاب” لتزيل مصدرًا كبيرًا للإزعاج في العلاقات المتوترة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقال توبياس بلات المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي إن “وزير الداخلية التركي أبلغ نظيره الألماني خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين أن تسليم أنقرة للقائمة عن طريق الشرطة الدولية كان نتيجة مشكلة في التواصل”.

وأضاف المتحدث أن “تركيا أكدت أنها لا تجري حاليًا تحقيقات بشأن شركات ألمانية في تركيا أو ألمانيا”.

من جانب آخر قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن إجراءات أخرى بخصوص تركيا لا تزال قيد الدراسة.