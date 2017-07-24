مدير الاتصالات الجديد في البيت الأبيض يعيد ضبط تغريدات ترامب

قال المدير الجديد للإعلام في البيت الأبيض، أنطوني سكاراموتشي، إنه سيسعى إلى ضبط إيقاع تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “تويتر” والتخفيف من حدتها.

وأضاف سكاراموتشي (53 عامًا)، الذي انضم إلى فريق ترامب الأسبوع الماضي، أنه يريد إعادة العلاقات بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام، لا سيما المحلية، والتي لا يتحدث ترامب إلى أغلبيتها.

وأكد سكاراموتشي أن فريقه الإعلامي سيدافع عن الرئيس، الذي وصفه بأنه “جوهرة كريستال”، بكل قوة لمواجهة المعلومات المغلوطة وغير المنطقية التي تقال عنه.

وأوضح أنه سيطلب على الأرجح “إعادة ضبط بعض تغريدات الرئيس ترامب المستفزة”.

وتابع قائلًا إن “هذا سيكون أمرًا مفيدًا له”، بحسب تصريحات نقلها موقع شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن سكاراموتشي أمس الأحد.

وبعد يوم على تسلمه منصبه الجديد، الجمعة، حذف الخبير المالي السابق في نيويورك، سلسلة تعليقات على حسابه في “تويتر” كان أبدى فيها آراء مخالفة لتلك التي يحملها الرئيس الأمريكي، معتبرا أنها “تصرف الانتباه عن أمور أهم”.

وكتب سكاراموتشي على “تويتر”: “لأجل الشفافية الكاملة، أقوم بحذف التغريدات السابقة، لقد تطورت الآراء السابقة، ولا يجب أن تصرف الانتباه عن أمور أخرى، أنا أخدم أجندة رئيس الولايات المتحدة وهذا كل ما يهم”.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، قدم استقالته لترامب، عقب تعيين الأخير للمستثمر سكاراموتشي، مديرًا لاتصالات البيت الأبيض.

تجدر الإشارة أن الرئيس الأمريكي عيّن سكاراموتشي، مستشارًا للبيت الأبيض، في يونيو/ حزيران الماضي، متجاهلًا آراء الأخير المخالفة لسياساته حيال عدة محاور منها، الهجرة غير الشرعية، والتغير المناخي، والإسلام، وحتى حمل السلاح.

ويعمل مدير اتصالات البيت الأبيض كمسؤول عن الحملة الإعلامية للإدارة الأمريكية والترويج للبرنامج السياسي للرئيس، بالإضافة إلى العمل مع طاقمه الخاص على كتابة خطاباته.