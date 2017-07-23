مظاهرات غاضبة في موسكو بسبب تشديد الرقابة على الإنترنت (فيديو)

المصدر: ا ف ب

شارك نحو ألف شخص، في تظاهرة انطلقت الأحد بشوارع موسكو احتجاجًا على تشديد الرقابة والقيود على الإنترنت.

وعبر المتظاهرون عن اعتراضهم على إجراءات تشريعية أقرتها السلطات مؤخرًا لتعزيز مراقبة الإنترنت، وسط هتافات على غرار “لا للرقابة، لا للديكتاتورية” و”لتسقط الدولة البوليسية”.

وأضاف البعض على شعار المعارضة “روسيا بلا بوتين” الشائعة في تظاهرات المعارضة ضد الكرملين، جملة “وبلا رقابة”.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين بـ800 شخص، فيما نقل شهود عيان أن ما بين 1000 و1500 شخص لبوا دعوة منظم التظاهرة حزب “بارناس” برئاسة رئيس الوزراء السابق ميخائيل كاسيانوف.

وأوقف 3 متظاهرين، أحدهم بسبب توزيع منشورات مؤيدة للمعارض إليكسي نفالني، على ما أعلنت منظمة “أو في دي- إنفو” الروسية المتخصصة في متابعة التوقيفات.

وأفاد بافيل راسودوف الرئيس السابق لمجموعة حزب “القراصنة” بأن السلطات تسعى إلى السيطرة على الإنترنت ومراقبتها منذ 2011، عندما تخللت الحملة الرئاسية لفلاديمير بوتين تظاهرات واسعة النطاق.

وأوضح راسودوف أن “السلطات أدركت آنذاك أن الإنترنت أداة للتعبئة وأنها تحمس الناس على الخروج إلى الشوارع”.

وأكدت المتظاهرة ليودميلا توبوروفا أنها تسير من أجل مزيد من الحرية على الإنترنت لأن “الحرية هي أهم ما في الحياة”.

وتتعرض شبكة الإنترنت الروسية التي تستخدمها المعارضة بكثافة لقيود مشددة تفرضها السلطة.

وأقر البرلمان الروسي الجمعة قانونًا يحظر استخدام خدمات إخفاء الهوية والخوادم الوكيلة “بروكسي” التي تجيز للمتصفح دخول مواقع محجوبة في البلاد.

كما أقر قانونًا يلزم المستخدمين بالتعريف عن أنفسهم بتوفير رقم هاتف لاستخدام خدمات الرسائل القصيرة على الإنترنت.

وكانت هيئة “روسكوم نادزور” لمراقبة وسائل الإعلام هددت في آخر حزيران/ يونيو 2017، بقطع تطبيق “تلغرام” للتراسل الشائع جدًا في روسيا بفضل تشفيره العالي.

ومنذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2017، باتت شركات تزويد الإنترنت الروسية والأجنبية ملزمة بتخزين بيانات مستخدميها وإحالتها إلى السلطات عند طلبها.