صحيفة إيرانية تزعم أن طهران “أنقذت” مئات الكويتيات إبان الغزو العراقي

زعمت صحيفة إيرانية، اليوم الأحد، أن طهران “أنقذت” مئات الكويتيات إبان غزو العراق للكويت العام 1990.

وذكرت صحيفة “جام جم” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، في تقرير أن “إيران اتخذت تدابير أمنية مشددة لنقل المئات من النساء والفتيات الكويتيات إلى مكان آمن عندما هاجم صدام حسين الكويت”.

وأضاف التقرير أن “مسؤولي الكويت مصابون بداء النسيان، فقد نسوا الدعم والخدمات الإنسانية، التي قدمتها إيران خلال غزو صدام للكويت، وما يؤكد ذلك دعوة الكويت الأخيرة للحد من عدد الدبلوماسيين الإيرانيين لديها”.

وقررت الكويت، الخميس الماضي، خفض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد، كما أغلقت المكاتب الفنية التابعة للسفارة الإيرانية، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية العبدلي“.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن الكويت طلبت “تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أية نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين”.