إيران تحقق مع وزير الداخلية لتورطه في شبهات فساد مالي

كشفت مصادر في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الإيرانية، اليوم الأحد، أنها استدعت وزير الداخلية عبد الرضا رحمان فضلي، للتحقيق معه بشأن وجود عمليات فساد مالية في وزارته.

ونقل موقع “آمد نيوز” المقرب من المعارضة الإصلاحية، عن المصادر قولها “إن وزير الداخلية عبد الرضا رحمان فضلي، تم استدعاؤه والتحقيق معه في مبنى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بسبب وجود عمليات فساد مالي واسعة النطاق داخل الوزارة”.

ويعد وزير الداخلية من المقربين من رئيس البرلمان، الذي ينتمي للتيار الأصولي المعتدل علي لاريجاني، ومن المستبعد أن يبقى فضلي، في تشكيل حكومة الرئيس حسن روحاني الجديدة التي يعتزم تقديمها إلى البرلمان خلال الشهر المقبل.

وأضافت المصادر، “أن وزير الداخلية قام بالتصرف بالميزانية الخاصة لوزارة الداخلية ووضع جزءاً كبيراً من الأموال تحت تصرفه وتصرف عائلته”، مشيرة إلى أن “فضلي صرف مبلغ 320 مليون تومان (90 ألف دولار) لإصلاح ديكور منزله الواقع بالعاصمة طهران، كما قام بصرف 70 مليون تومان (20 ألف دولار) لشراء لوازم منزلية من نفقة وميزانية وزارة الداخلية”.

وأوضحت المصادر، “أن الوزير قام بصرف 800 مليون تومان (215 ألف دولار) من ميزانية وزارة الداخلية لإعادة بناء منزله قبل خمسة أشهر”.