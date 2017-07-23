طهران وبغداد توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري‎

وقع وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان، ونظيره العراقي اللواء عرفان الحيالي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في المجال الدفاعي العسكري.

وتشتمل مذكرة التفاهم على انطلاقة لنطاق واسع من التعاون الدفاعي العسكري في مختلف المجالات بين إيران والعراق، وذلك بحسب وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية.

ومن جملة المحاور التي تشملها المذكرة “تطوير التعاون وتبادل التجارب في محاربة الإرهاب والتطرف، وأمن الحدود والدعم التدريبي واللوجيستي والتقني والعسكري”.

ووصل وزير الدفاع العراقي، أمس السبت إلى طهران على رأس وفد دفاعي تلبية لدعوة رسمية من قبل نظيره الإيراني.