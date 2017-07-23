كيف برر جواسيس هتلر غزو ألمانيا لبلاد الإنجليز؟ (صور وفيديو)

سعيًا وراء مخططاته النازية التوسعية، أراد هتلر غزو بريطانيا، وليحظى بدعم الألمان قرر جمع وتلفيق بعض الحقائق لتحريض شعبه على الغزو المنشود، وفق ما جاء في كتاب جديد تناول حقبة الغزو الألماني لبريطانيا.

وكشف الكتاب، الذي صدر أخيرًا تحت عنوان “خطط الغزو الألماني للجزر البريطانية 1940″، كيف جمع جواسيس هتلر سرًا معلومات عن ربات البيوت ومنازل “البؤس” في المملكة المتحدة قبل سنوات من التخطيط لغزو بريطانيا.

ووفق الكتاب، الذي نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أجزاء منه، فوجئت المخابرات العسكرية الألمانية بالحالة “الكارثية” للمدن التي يخططون لوضع حامياتهم الغازية بها، كما انتقد الجواسيس طريقة عيش البريطانيين ووصفوا أحياءهم بأنها “بيوت البؤس”.

وكتبوا في ملفهم السري: “إنهم يعيشون في الأحياء الفقيرة التي تعاني من ظروف صحية سيئة، ومليئة بالقذارة، والحياة الاجتماعية المفككة، وفي بعض الحالات سوء التغذية طويل المدى”، حتى أنهم وصلوا إلى ذكر ربات المنزل اللواتي افتقرن إلى معايير النظافة الألمانية.

ووفقًا للتقارير، تم اعداد 7 آلاف نسخة من ملف الاستخبارات هذا، بهدف تبرير الغزو الألماني لبريطانيا في أعين الشعب الألماني.

ولكن لم يُعثر سوى على القليل من تلك النسخ عندما انقلبت الحرب على الألمان ووصل الحلفاء إلى برلين في الأيام الأخيرة من الحرب.

وقامت مكتبة “بودليان” في جامعة “أكسفورد” بترجمة إحدى النسخ المتبقية إلى اللغة الإنجليزية، ووجدوا أنها تتحدث أيضًا عن نظرة النازيين للويلزيين، حيث قالوا “على عكس الإنجليز البيض، هم سمر البشرة وصغار القامة. وعلى الرغم من تخليهم عن لغتهم إلى حد كبير، إلا أنهم لا يزالون يحتفظون بوعي قوي بتراثهم وثقافتهم المتميزة”.