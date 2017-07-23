العثور على قتلى وجرحى في مقطورة شاحنة بولاية “تكساس” الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية العثور على 8 قتلى اليوم الأحد، في شاحنة مركونة في موقف متجر كبير في سان أنطونيو بولاية تكساس، في ما يبدو أنه محاولة لتهريب البشر.

وأعلن قائد شرطة سان أنطونيو وليام مكمانوس وقائد جهاز الإطفاء تشارلز هود للصحافيين العثور إلى جانب القتلى، على 28 جريحا 20 منهم إصاباتهم خطيرة، تم توزيعهم على سبع مستشفيات لعلاجهم.

وقال قائد الشرطة إن المجموعة تضم أطفالا وبالغين، موضحا أنه تم توقيف سائق الشاحنة.

وقال مكمانوس في مؤتمر صحافي: “تلقينا اتصالا من أحد موظفي وولمارت بشأن مقطورة مركونة في المرآب”. وتابع مكمانوس “تقدم منه أحد الأشخاص الذين كانوا داخل الشاحنة لطلب المياه. وعاد الموظف حاملا المياه، وأبلغ الشرطة ووصلنا إلى الموقع حيث عثرنا على ثمانية قتلى في مؤخرة المقطورة”، واصفا الأمر بـ “المأساة المروعة”.

كما أوضح أن تسجيلات المتجر الأمنية كشفت وصول سيارات لأصطحاب بعض ركاب المقطورة الذين كانوا بخير. وقال إننا “نحقق في جريمة تهريب بشر هذا المساء”.

ولم يتضح على الفور عدد الأفراد الذين تمكنوا من مغادرة الشاحنة على قيد الحياة، بحسب مكمانوس.

بدوره أوضح هود أن مكيف الهواء في المقطورة لم يكن يعمل.

وأضاف قائد جهاز الإطفاء “بدأنا بإخراج المرضى من مؤخرة الشاحنة… وكان هناك 20 مصابا آخرين بحال حرجة للغاية أو بحال خطرة وتم نقلهم إلى عدد من المسشتفيات”.

وتقع سان أنطونيو على بعد ساعات بالسيارة من حدود ولاية نويفو ليون المكسيكية. وتشهد المنطقة فترة من الحر والجفاف.

وأعلن قائد الشرطة أنه تم إبلاغ السلطات الفدرالية للهجرة وسلطات الهجرة والجمارك.