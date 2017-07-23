طالبان تعدم 7 مدنيين بعد خطفهم جنوب أفغانستان

أعدم مسلحو طالبان 7 مدنيين، بعد خطفهم 70 شخصًا على الأقل في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقًا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

وذكر مسؤولو الأمن المحلي، أن “المدنيين قتلوا برصاص مسلحي طالبان السبت، بعد أيام من خطفهم من قرى مختلفة”.

وأكد قائد الشرطة الإقليمية الجنرال عبد الرزاق، إعدام المدنيين، قائلًا إنه “لم يتم تأكيد الدافع الرئيس وراء الخطف والإعدام حتى الآن”.

وقال ضياء دوراني المتحدث باسم شرطة قندهار، إنه “تم خطف المدنيين من 3 قرى مختلفة في منطقة (شاه والي كوت)، الأسبوع الماضي”، مضيفًا أنه “يبدو أن المدنيين خطفوا بسبب صلات تربطهم بالحكومة”.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على التقرير حتى الآن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخطف فيها مسلحو طالبان مدنيين، بسبب ما تزعم من تعاونهم مع الحكومة وقوات الأمن، لكن وقعت العديد من الحوادث في مختلف أنحاء البلاد لاسيما على الطرق السريعة، حيث يوقف مسلحو طالبان المركبات ويخطفون المدنيين.