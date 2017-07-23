إسرائيل تدعو العالم الإسلامي لمساعدتها في حل أزمة المسجد الأقصى

دعا اللواء في الجيش الإسرائيلي يواف موردخاي، المعروف إعلامياً باسم “المنسق”، العالم الإسلامي إلى مساعدة إسرائيل وتقديم اقتراحات أخرى بديلة للبوابات الإلكترونية للوصول إلى حل ينهي الأزمة القائمة منذ أسبوعين.

وقال موردخاي: “نأمل في أن تتمكن الأردن وغيرها من الدول العربية من تقديم حلول أمنية أخرى لهذه المشكلة”، في إشارة إلى البوابات الإلكترونية، وفقاً لموقع “بي بي سي”.

وأعربت إسرائيل عن استعدادها للتفكير في بدائل للبوابات الإلكترونية التي نصبتها على مداخل المسجد الأقصى، حسبما ذكر مسؤول إسرائيلي رفيع.

ونصبت إسرائيل بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، بعدما قُتل شرطيان إسرائيليان بالقرب منه في وقت مبكر من هذا الشهر.

وأشعلت القيود الأمنية غضب الفلسطينيين، الذين اتهموا إسرائيل بمحاولة فرض السيطرة على المسجد.

وأضاف: “أي حل، سواء أكان إلكترونيًا أم عبر وسائل التكنولوجيا أو الإنترنت، فإسرائيل مستعدة لأي حل، نحن بحاجة إلى حل أمني لا سياسي ولا ديني”.