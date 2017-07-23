الكونغرس يدرس قانونًا يسمح للذين تعرضوا للاختراق الإلكتروني بالرد بالمثل

أعلن الكونغرس الأمريكي عن أنه ينظر حاليًا مشروع قانون جديد يتيح لمن يتعرضون لهجمات الاختراق الإلكتروني أن يردوا الهجمات باختراق أجهزة المهاجمين وفقًا لما نشره موقع وايرد التقني.

وأشار الكونغرس إلى أن المشروع سيستثني الضحايا من القوانين كافة التي تعاقب منفذي هجمات الاختراق كما أنها تتيح للضحايا الحصول على معلوماتهم المسروقة عبر اختراق أجهزة مهاجميهم ورد العدوان عليهم.

وأثار القانون الجديد تخوفات خبراء الإنترنت حول توتر بيئة الشبكة العنكبوتية وسلامتها إذ إنه يمكن لأي شخص أن ينتحل صفة مؤسسة أو هيئة يتم اختراقها بحيث ينفذ هجماته تحت غطاء تلك المؤسسة، وبالتالي سيتمكن من الهروب من العدالة والتحايل على القانون.

من المفترض أن يتم مناقشة المشروع والتصويت عليه خلال العام الجاري.