إيران تقدم المخدرات لمواطنيها لمواجهة التهريب

أعلن مسؤول إيراني، أمس السبت، أن الحكومة الإيرانية سوف تقوم بتقديم كميات قليلة من المخدرات للأشخاص المدمنين، من أجل مواجهة عمليات تهريب المخدرات المتزايدة من خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني “حسن نوروزي”، إن “مجلس النواب وافق على مقترح توزيع المخدرات لمدمني المخدرات من أجل مواجهة المهربين”، معتبرًا أن “الهدف من هذه الخطوة هو مساعدة المدمنين على ترك المخدرات في المرحلة المقبلة”.

وأشار النائب الإيراني، إلى أن “مقترح تقديم الحكومة كميات قليلة لمدمني المخدرات جاء نتيجة عدم وجود حل نهائي لهذه المعضلة”، منوهًا إلى أن “مخطط توزيع المخدرات من قبل الحكومة كان موجودًا قبل الثورة الإسلامية في عهد نظام الشاه محمد رضا بهلوي”.

وأوضح نوروزي، أن “المادة المخدرة التي ستوزع على المدمنين تشمل مادة ميثادون ومواد أخرى، لعلها تساعد هذه الشريحة على ترك الإدمان ومواجهة عمليات التهريب وقطع العلاقة بين المدمنين والمهربين”.

وميثادون، هو مسكن ألم ينتمي لمجموعة من العلاجات تسمى الأفيونات أو العلاجات المخدرة، وقد يسبب العلاج نوعًا من الإدمان في حال استخدامه بجرعات كبيرة أو لفترات طويلة.

وضبطت السلطات الإيرانية، قبل أمس، 116 علبة ترياك بوزن 1.1 كيلوغرام داخل معدة أحد مهربي المخدرات في مدينة زنجان غربي العاصمة طهران، بعد إجراء عملية جراحية له، نتيجة آلامه الحادة من ناحية البطن.

وبدوره، كشف رئيس منظمة السجون الإيرانية في يوليو/ تموز الجاري، أن 78٪‏ من مجموع السجناء، محكومون بسبب تهريب وتوزيع المخدرات، فيما تحدثت الشرطة الإيرانية عن مقتل 4 آلاف رجل أمن حتى الآن في عمليات مكافحة المخدرات.