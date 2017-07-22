نجاد: ولاية ترامب لن تمر بسلام وخطط الحرب في المنطقة تسير بسرعة

رأى الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد السبت، أن ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تمر بسلام، مشيرًا إلى أن خطط الحرب في منطقة الشرق الأوسط تسير بسرعة.

وقال نجاد في تغريدة له على حسابه الرسمي “تلغرام”، إنه “على الرغم من الدعاية واسعة النطاق في وسائل الإعلام الأمريكية، والشعارات التي أطلقها دونالد ترامب بأنه مناهض للحرب، لكن خطط وخرائط الحرب تسير بسرعة”.

وأضاف، أنه “سرعان ما انقلب ترامب على شعاراته الانتخابية، فإن عهده وولايته لن تمر بسلام على العالم ومنطقة الشرق الأوسط”، معتبرًا أن “ترامب الرجل القاسي يحاول إنقاذ نفسه من خلال فرض الحروب على الناس”.

وتابع الرئيس الإيراني السابق، “أن العالم قد تغير، والناس يبحثون عن السلام والأخوة والصداقة والعدالة والاحترام، وقد تم الانتهاء من عهد الصقور وفترة الخداع”. معتبرًا أن “منطق القوة والأسلحة ضد الدول والإنسان منطق فاشل، ومن يزرع الريح يحصد العاصفة”.

ونوه نجاد، إلى أنه “واثق أنه مع الوحدة والوئام بين الأمم، سواء كانت الرأسمالية العالمية أو الشيوعية”. مشيرًا إلى أنه “ليس لديه أي شك في أن شعب أمريكا وكذلك الدول الأخرى ترفض الحروب”.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بسبب سلسلة من العقوبات التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب ضد طهران، نتيجة اتهامها بدعم الإرهاب والعنف في المنطقة، وزعزعة الاستقرار واستهداف مصالح أمريكا وحلفائها.