وزير الدفاع العراقي يصل طهران

وصل وزير الدفاع العراقي، اللواء محمود عبد الغفور عبد الله الحيالي، إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد من المسؤولين العسكريين لإجراء مباحثات مع نظيره الإيراني العميد حسين دهقان.

وقالت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية إن “وزير الدفاع العراقي اللواء محمود الحيالي وصل إلى طهران قبل قليل استجابة لدعوة وجهها له نظيره الإيراني العميد حسين دهقان الشهر الماضي”، مشيرة إلى أن “العراق وإيران سيبحثان توسيع التعاون الدفاعي والأمني والعسكري بين البلدين”.

وأوضحت الوكالة أن “الوزير العراقي سيبحث مع نظيره الإيراني وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين تطورات الأوضاع العسكرية في العراق والحرب المستمرة ضد تنظيم داعش”.

وأوضح مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية للوكالة أن “وزير الدفاع العراقي سيوقع مع نظيره الإيراني مذكرة تفاهم في المجال العسكري والأمني بين البلدين”.

وتأتي زيارة الحيالي إلى طهران عقب مباحثات أجراها الخميس الماضي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح آل بنيان، إلى بغداد.

وبحث الحيالي والفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح العلاقات المشتركة بين العراق والسعودية وسبل تطويرها خاصة فيما يتعلق بالجانب العسكري، وأثنى وزير الدفاع العراقي على دور المملكة الداعم للعراق في حربه ضد الإرهاب.