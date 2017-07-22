مدير (سي.آي.إيه) السابق يصف تعليقات ترامب بشأن التدخل الروسي بالـ”مخزية”‎

انتقد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) السابق جون برينان، يوم الجمعة، الجهود “المخزية” التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب للتهوين من تقدير وكالات المخابرات الأمريكية بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وتلاحق إدارة ترامب تحقيقات في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي والعلاقات المحتملة مع فريق حملته.

وكان ترامب قال قبل يوم من أول اجتماع له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هامبورغ، هذا الشهر، إنه يشتبه في وجود تدخل روسي في الانتخابات، لكن لا أحد يعلم ذلك على وجه اليقين.

وقال برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في منتدى أسبن الأمني “هذا النوع من التعليقات مخزٍ تمامًا.. والشخص الذي قالها يجب أن يخجل من نفسه”.

ويحقق المستشار الخاص روبرت مولر وعدة لجان من الكونغرس، فيما إذا كانت روسيا قد تدخلت في الانتخابات وتواطأت مع حملة ترامب لمحاولة توجيه الانتخابات لصالحه على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال أعضاء في الكونغرس ومسؤولون في المخابرات، إن هذه التحقيقات تركز بالأساس على أفعال موسكو ولم تظهر أدلة تشير إلى تورط دول أخرى.

وتنفي موسكو أي تدخل، وقال ترامب إن حملته لم تتواطأ مع روسيا.

وقال برينان، إنه محبط من تعامل الرئيس مع القضايا الأمنية في أول ستة أشهر له في المنصب.

وأضاف “يتعين أن أقول بأن هناك خيبة أمل أراها فيما يفعله السيد ترامب على الساحة الدولية والتي أعتقد أنها تطرح أسئلة خطيرة بشأن كيفية محافظته على سلامة أمننا القومي”.