لأول مرة في إيران.. ترشيح سيدة لمنصب عمدة طهران

قالت مصادر إيرانية إن الرئيس حسن روحاني يعتزم إسناد مهمة عمدة طهران إلى سيدة.

وكان التيار الإصلاحي، الذي تمكن من الاستحواذ على أغلب مقاعد العاصمة طهران، رشح امرأة لمنصب عمدة العاصمة لأول مرة في تاريخ البلاد منذ سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979.

وذكرت صحيفة “اعتماد” الإصلاحية، أن “التيار الإصلاحي رشح 6 أشخاص لمنصب عمدة طهران بينهم السيدة إلهه كولايي، وهي سياسية ومفكرة إصلاحية بارزة”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة قولها إن “انتخابات جرت أمس بين المرشحين الستة من التيار الإصلاحي حلت فيها السيدة إلهه كولايي في المرتبة الثالثة بعد حصولها على 16 صوتاً مؤيداً، فيما حل المرشح محمد علي نجفي في المركز الأول بحصوله على 21 صوتاً، وجاء حسين مرعشي في المركز الثاني بحصوله على 20 صوتاً”.

وبحسب المصادر، فإنه “على الرغم من اختيار عمدة طهران في انتخابات داخلية، إلا أنه يبقى بحاجة إلى توافق بين قيادات التيار الإصلاحي مع الرئيس حسن روحاني”.

وكان مرشحو التيار الإصلاحي في طهران حصدوا أغلب الأصوات محققين الأغلبية الكاملة في مجلس بلدية طهران، في الانتخابات التي جرت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 19 أيار/ مايو الماضي.

ويتولى حالياً، محمد باقر قاليباف، منصب أمين عاصمة طهران، وهو المرشح المتشدد الذي انسحب من سباق الانتخابات الرئاسية في أيار/ مايو الماضي لصالح حليفه إبراهيم رئيسي.

وكان قاليباف يعمل في السابق ضابطا بالحرس الثوري الإيراني.