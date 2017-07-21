مقتل عناصر من الشرطة الأفغانية في غارة أمريكية

المصدر: ا ف ب

أعلن حلف شمال الأطلسي والحكومة الأفغانية أنّ عدداً من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا الجمعة في غارة جوية أمريكية أصابتهم عن طريق الخطأ في ولاية هلمند في جنوب أفغانستان.

وقالت بعثة الأطلسي في أفغانستان في بيان إنّه “خلال عملية إسناد أمريكية، أسفرت ضربات جوّية عن مقتل عناصر من القوات الأفغانية الصديقة كانوا مجتمعين في معسكر”.

وأوضح البيان أنّ الغارة وقعت عصر الجمعة في مقاطعة غيريشك على بعد 150 كلم غرب قندهار.

وأضاف الأطلسي في بيانه “نتقدّم بأحرّ التعازي إلى العائلات التي أصيبت بهذا الحادث المشؤوم”، مؤكداً أنه فتح تحقيقاً داخليّاً لجلاء ملابسات الحادث.

من جهته، قال المتحدّث باسم حاكم هلمند عمر زواك إنّ “العديد” من عناصر الشرطة الأفغانيّة قتلوا في الغارة التي أصابتهم بينما كانوا يتولّون نقطة تفتيش.