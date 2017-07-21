ترامب يحذر إيران من “عواقب وخيمة” ما لم تفرج عن أمريكيين محتجزين

قال البيت الأبيض في بيان الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب حذر إيران من أنها ستواجه “عواقب جديدة ووخيمة” ما لم تطلق سراح جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين دون وجه حق وتعيدهم إلى بلادهم.

وحث ترامب إيران على إعادة روبرت ليفينسون الضابط الأمريكي السابق بأجهزة إنفاذ القانون والذي اختفى قبل أكثر من عشر سنوات في إيران. كما طالب طهران بإطلاق سراح رجل الأعمال سياماك نامازي ووالده باقر.

وقال البيت الأبيض في بيان، إنّ “الرئيس ترامب مستعدّ لتحميل إيران عواقب جديدة وخطرة إذا لم تُفرج عن جميع المواطنين الأمريكيين المسجونين ظلماً وتُعدهم” إلى الولايات المتحدة.