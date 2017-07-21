مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن غرب رام الله (صور)

أعلنت مصادر إسرائيلية مقتل 3 مستوطنين، بينهم سيدة، وإصابة رابع، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، داخل مستوطنة “حلميش” شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على فلسطيني اقتحم منزلاً في المستوطنة الواقعة قرب قرية “النبي صالح” غرب رام الله وطعن 4 مستوطنين.

ونقلت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي، في وقت سابق، عن مسؤول في “نجمة داوود الحمراء” قوله: إن هناك “4 جرحى في صفوف المستوطنين، مصابة ميؤوس منها، وإصابتان خطيرتان، وإصابة رابعة متوسطة”.

وتقوم قوات الاحتلال في هذه الأثناء بعملية تمشيط واسعة ‘بحثًا عن وجود منفذ آخر’، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وطلبت قوات الاحتلال من المستوطنين عدم مغادرة منازلهم في مستوطنة “حلميش” فيما شرعت قوات الجيش بعمليات تفتيش واسعة خشية عملية أخرى.

وتأتي هذه العملية في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية عموماً، منذ الجمعة الماضي، بعدما قامت القوات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى وأجزاء من القدس الشرقية إلى جانب تركيب بوابات إلكترونية وأجهزة لكشف المعادن على بوابات الأقصى وهو ما رفضه الفلسطينيون من أهالي القدس.