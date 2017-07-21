بالفيديو والصور.. احتراق 14 سفينة إيرانية في ميناء بوشهر

التهم حريق ضخم 14 من السفن الشراعية في ميناء “كنغان” بمحافظة بوشهر جنوب إيران، بحسب ما أعلن حاكم مدينة كنغان “عبد النبي يوسفي”.

وقال يوسفي: إن “حريقًا ضخمًا لم تُعرف أسبابه التهم 14 من السفن الشراعية في ميناء كنغان”، مؤكدًا أن فرق الإطفاء لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على الحريق في ظل ارتفاع درجات حرارة الجو القياسية التي تجاوزت 50 درجةً.

ونفى يوسفي وجود ضحايا نتيجة الحريق، مؤكدًا أن “الجهات المختصة ستبدأ بعمليات التحقيق في أسباب الحريق بعد السيطرة عليه”.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن “ميناء كنغان يضم 120 من القوارب التجارية، و90 قارب صيد، بالإضافة إلى 250 من زوارق الصيد”.