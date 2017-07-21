محكمة إسبانية تُسقط شكوى جنائية ضد قوات الأمن السورية 

قالت المحكمة العليا في إسبانيا، اليوم الجمعة، إنها ستسقط شكوى جنائية أقامتها امرأة ضد أفراد من قوات الأمن والمخابرات السورية طلبًا للعدالة من أجل شقيقها، وحكمت بأن القضية ليست من اختصاصها.

وكان قاضٍ بالمحكمة العليا في مدريد، وافق على التحقيق في الشكوى المقدمة في مارس/آذار، في أول قضية ضد قوات الأمن السورية خارج البلاد. لكن هيئة أعلى داخل المحكمة العليا قضت اليوم بأنه ينبغي إسقاط التحقيق بعد طعن قدمه الادعاء الإسباني.

وأقامت امرأة إسبانية تدعى جويرنيكا “37 عامًا” وتقيم في لندن، الدعوى قائلة: “إن شقيقها اعتقل وتعرض للتعذيب وأعدم في 2013 في مركز بدمشق تسيطر عليه قوات الأمن السورية”.

وأقامت الدعوى، بعد أن تعرفت على صورة شقيقها ضمن مجموعة من أكثر من 50 ألف صورة هربها مسؤول بالطب الشرعي السوري إلى خارج البلاد، لأكثر من ستة آلاف شخص تعرضوا للتعذيب والتمثيل بجثثهم.

وبموجب القانون الإسباني، يتولى قاضٍ التحقيق في الاتهامات التي ترد في أي شكوى جنائية قبل الانتقال إلى مرحلة المحاكمة.