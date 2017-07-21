ماتيس: نفترض أن زعيم داعش أبوبكر البغدادي على قيد الحياة

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم الجمعة، إنه يفترض أن زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي لا يزال على قيد الحياة.

وقال ماتيس للصحفيين، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، “أعتقد أنه على قيد الحياة وسأعتقد عكس ذلك عندما نعرف أننا قتلناه. لكننا نلاحقه… نفترض أنه حي”.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول أمريكي كبير في مكافحة الإرهاب، إنه لم يطلع على أي معلومات تؤكد أن زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي قُتل.

وقال نيكولاس راسموسن، مدير مركز مكافحة الإرهاب: “لم أرَ شيئًا يقودني للاعتقاد بأن زعيم تنظيم داعش قد أقصي من ساحة القتال، نعرف الكثير فقط، ليست لدينا معلومات تؤكد وفاته”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن لديه معلومات مؤكدة عن مقتل البغدادي، لكن مسؤولين غربيين وعراقيين تشككوا في الأمر.