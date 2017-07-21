الصين تفرض على مسلميها تثبيت تطبيق لمراقبة هواتفهم

أرسلت الحكومة الصينية تنويهًا عبر تطبيق المراسلة “we chat “، تطالب فيه سكان مدينة شينغيانغ بضرورة تثبيت تطبيق مراقبة على الهواتف، لمكافحة المحتوى الترويجي للإرهاب والتطرف الديني، وفقًا لما جاء على موقع ماشبل التقني.

وأشارت الحكومة، إلى أنها تحاول حماية المواطنين من التعرض للمحتوى المتطرف والداعي للإرهاب، حيث إن التطبيق يحمل في طياته قاعدة بيانات بجميع المحتوى المتطرف الذي يتم تداوله على الشبكات الاجتماعية، وكذلك بيانات مستخدمي شرائح الاتصال.

ويعمل التطبيق على مسح أي محتوى يتطابق مع قاعدة بياناته إذا وجده على هاتف المستخدم بعد تثبيته، وفي حال قام المستخدم بمسح أو عدم تثبيت التطبيق خلال 10 ساعات من التنويه سيتم اعتقاله.

وتعتبر مدينة شينغيانغ، أحد أهم مراكز تجمع السكان الصينيين المسلمين في الصين، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم خلالها تضييق الخناق على سكان المدينة إلكترونيًا.