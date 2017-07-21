إثر وفاة سائح بعد اعتقاله.. أمريكا ستحظر سفر رعاياها لكوريا الشمالية

قالت وكالتا سفر تنظمان رحلات إلى كوريا الشمالية اليوم الجمعة، إن الحكومة الأمريكية ستحظر قريبا على مواطنيها السفر إلى هناك بعد وفاة طالب أمريكي اعتقلته بيونغ يانغ وهو في رحلة سياحية.

وقالت وكالة كوريو للسياحة إن الحظر سيعلن في 27 يوليو/ تموز وسيبدأ سريانه بعد 30 يوما، وأضافت أن السفارة السويدية في بيونغ يانغ، التي تتولى الشؤون القنصلية للولايات المتحدة في كوريا الشمالية، أبلغتها بأمر الحظر لكنها لم توضح إلى متى سيستمر.

وقال سايمون كوكريل المدير العام للشركة “لكن يبدو أنه خلال نحو شهر سيستحيل على الأمريكيين زيارة كوريا الشمالية كسائحين”.

وقالت شركة سياحة أخرى هي يانغ بيونير تورز على موقعها إنها أبلغت بأمر الحظر وذكرت التاريخ نفسه.

وأضافت على موقعها “بعد فترة سماح 30 يوما أي مواطن أمريكي يسافر إلى كوريا الشمالية ستلغي حكومته جواز سفره”.