مقتل ضابط في الحرس الثوري ومسلحين شمال غرب إيران‎

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل أحد ضباطه في اشتباكات مع مسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” عن بيان للحرس الثوري قوله، “إن قواته البرية تصدت خلال اشتباك عنيف لعدد من الإرهابيين حاولوا الليلة الماضية التسلل في منطقة صفر الحدودية شمال غرب البلاد”.

وأضاف البيان أن الاشتباك أسفر عن “مقتل ثلاثة إرهابيين وإصابة أربعة آخرين، وأُلقي القبض على واحد، فيما فرَّ الباقون إلى خارج الحدود”.

وبحسب البيان قتل في الاشتباك الرائد ياسين قنبري، أحد ضباط الحرس الثوري، وأُصيب آخر.

ولم يحدد البيان هوية المسلحين الذين قال إنهم مرتبطون بأجهزة مخابرات أجنبية.