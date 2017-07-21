في استمرار للتصعيد.. برلين تعلق تسليم أسلحة إلى أنقرة

المصدر: ا ف ب‎

قررت الحكومة الألمانية، تعليق تسليم أسلحة إلى تركيا، بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان، بحسب ما أوردت صحيفة “بيلد” الألمانية الجمعة.

وقالت الصحيفة، إن “الحكومة الألمانية جمدت كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا”.

ورفض برت ألتماير، رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تأكيد أو نفي هذه المعلومات، لكنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات جديدة للرد بحق تركيا غداة تلويح برلين بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.

وصرح ألتماير لشبكة “تسي دي اف” التلفزيونية قائلاً “سندرس ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية”، مشدداً على أن “إعادة توجيه” السياسة الألمانية إزاء أنقرة عملية طويلة.

وفي حال تأكد تجميد عمليات تسليم السلاح، فإنه سيشكل ذلك تصعيداً جديداً بين البلدين الحليفين عسكرياً في حلف شمال الأطلسي.

ويأتي التصعيد بعد تمديد أنقرة حبس الناشط الحقوقي بيتر ستودنر، مع 5 ناشطين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا، وهو “الإجراء الذي طفح به الكيل” بحسب دبلوماسي ألماني.

واتهم القضاء التركي ستودنر بـ”ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية”، العبارة التي تستخدمها السلطات التركية في أغلب الأحيان للإشارة إلى أنصار الداعية فتح الله غولن، المتهم بإعداد انقلاب فاشل في الـ 15 من تموز/يوليو 2016، وإلى الانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني.