مصادر: أمريكا تطلب من إيران عقد محادثات ثنائية في فيينا

قالت مصادر صحفية، إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي توماس شانون، طلب من نظيره الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة إجراء محادثات ثنائية في العاصمة النمساوية فيينا.

وذكرت وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية، أن “رئيس الوفد الأمريكي توماس شانون الذي يشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، طلب من مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية عباس عراقجي إجراء محادثات ثنائية اليوم الجمعة”.

وقالت الوكالة إنه “من المرجح أن تعقد اجتماعات ثنائية بين الولايات المتحدة وإيران اليوم الجمعة في فيينا”، دون توضيح المزيد من المعلومات عن طبيعة هذه الاجتماعات.

وأكدت الصحفية الأمريكية التي تعمل في موقع “المونيتور”، لورا روزن، في حسابها على “تويتر”، أن “توماس شانون، مساعد وزير الخارجية ترأس الوفد الأمريكي في اجتماع اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران أمس الخميس وطلب من نظيره الإيراني عباس عراقجي عقد اجتماع ثنائي بين الطرفين”.

بدوره، قال عباس عراقجي إن “أي اجتماعات ثنائية بين إيران والولايات المتحدة ستقتصر على موضوع الاتفاق النووي دون مناقشة مواضيع أخرى”.

واتهم عراقجي خلال اجتماعه أمس مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، الولايات المتحدة بالعمل على تخريب الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن “الجهات التي وقعت على الاتفاق النووي بحاجة إلى عقد اجتماعات بين فترة وأخرى لمراجعة المشاكل التي تعيق تنفيذ هذا الاتفاق وإيجاد حلول لها”.