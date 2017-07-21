تقرير إسرائيلي: حزب الله نفذ هجوم الأقصى بأوامر من إيران

أفاد موقع “ديبكا” الاستخباري الإسرائيلي، أن حزب الله اللبناني، هو الذي نفذ عملية المسجد الأقصى التي أدت إلى مقتل شرطيين إسرائيليين.

وأشار الموقع في تقرير نشره أمس الخميس، إلى أن المخابرات الأردنية والسعودية على علم بأن منفذي الهجوم الأسبوع الماضي ينتمون لوحدة تابعة لحزب الله، وأن العملية مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.

وزعم التقرير، أن عدم الاعتراف بمسؤولية الهجوم الذي قام به 3 أشخاص قتلوا خلال العملية، يشير إلى أنه نفذ من قبل حزب الله الذي “أنشأ خلايا عديدة داخل إسرائيل”.

وقال:”توصلت المخابرات الأردنية والسعودية إلى نتيجة مفادها، أن خلية تابعة لحزب الله نفذت هجوم الأقصى بأوامر من إيران، وكان هذا واضحاً من عدم اعتراف أية جهة بمسؤوليتها عن العملية وهي استراتيجية يتبعها حزب الله”.

واعتبر التقرير، أن الهجوم كان نتيجة اتفاق الهدنة في جنوب سوريا، الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا، والذي استثنى إيران وحليفها حزب الله.

وأشار إلى أن مصادر استخباراتية أردنية، تعتقد أن إيران أمرت القيام بهذا العملية، لإثبات قدرة حزب الله على الوصول إلى عمق إسرائيل، دون الحاجة لقواعد خارجية، خاصة أن الحزب زرع شبكات تخريبية داخل إسرائيل والأردن، إضافة إلى تواجده العسكري في مدينة درعا جنوب سوريا، والجولان المحتل.

وأضاف:”بتنفيذ تلك العملية، قامت إيران وحزب الله باستهداف إسرائيل والأردن اللتين تدعيان وصايتهما على المسجد الأقصى”.