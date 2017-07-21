البيت الأبيض يطور إستراتيجية شاملة للدفاع البيولوجي

قال توماس بوسرت مستشار البيت الأبيض للأمن الداخلي، يوم الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطور أول إستراتيجية شاملة للدفاع عن الولايات المتحدة ضد تفشي الأوبئة والهجمات البيولوجية “الإرهابية”.

وأبلغ بوسرت، منتدى أسبن السنوي للأمن في ولاية كولورادوك “لم نملك أبدا كدولة إستراتيجية شاملة للدفاع البيولوجي.. كان يُفترض أن يكون لدينا إستراتيجية دفاعية بيولوجية منذ زمن طويل”.

وقال بوسرت إن من المشاركين في وضع هذه الإستراتيجية الأميرال المتقاعد تيم زيمر الذي أشرف على مبادرة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لمكافحة الملاريا في أفريقيا، موضحا أن البيت الأبيض يأمل في نشر الإستراتيجية الجديدة “في أسرع وقت ممكن”، ولم يوفر بوسرت مزيدا من التفاصيل.

ولفت بوسرت إلى أن إدارتي بوش وأوباما اتخذتا خطوات لمواجهة التهديدات البيولوجية بعد أن أُرسلت خطابات احتوت على جرثومة الجمرة الخبيثة إلى عضوين في مجلس الشيوخ وعدد من المؤسسات الإخبارية في الأسابيع التالية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

وأصابت الجمرة الخبيثة 22 شخصا توفي منهم خمسة.

وانتقد بعض الخبراء إدارة ترامب لسعيها لخفض تمويل برامج صحية عالمية، إذ يرون أن ذلك سيلحق الضرر بقدرة الدولة على منع التهديدات البيولوجية مثل تفشي الأوبئة والتصدي لها.