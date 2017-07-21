البحرية الأمريكية تُدخل أول حاملة طائرات من فئة “فورد” للخدمة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن سلاح البحرية سيُدخل للخدمة غدًا السبت أول حاملة طائرات فئة فورد، وهي الحاملة “جيرالد آر. فورد”، في قاعدتها في “نورفولك” في فرجينيا بعد 3 سنوات من الموعد المقرر، وإنفاق مليارات الدولارات أكثر من الميزانية المقررة لها.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الرئيس دونالد ترامب سيُلقي الكلمة الرئيسة في قاعدة “نورفولك” البحرية.

وكان ترامب أعلن في مارس/ آذار، أن أحدث جيل من حاملات الطائرات فورد، وهي أغلى حاملات طائرات بنيت حتى الآن، ستظل محور إظهار القوة الأمريكية في الخارج.

وتعهد بزيادة عدد حاملات الطائرات الأمريكية من 10 إلى 12.

وحاملة الطائرات الجديدة، هي السفينة الرئيسة في “حاملات الطائرات العملاقة” فئة فورد، وهي أول فئة جديدة منذ 40 عامًا، وستحل محل الحاملات الحالية “طراز نيمتز”.

وقالت البحرية أيضًا، إنها ستنفق 43 مليار دولار لبناء أول 3 سفن من هذه الفئة ومنها “جون إف. كنيدي” و “إنتربرايز”.

وتقوم شركة “هنتينغتون إنجالز إندستريز” ببناء هذه السفن.