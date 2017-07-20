وزير العدل الأمريكي يرفض بشدة هجوم ترامب

رفض وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز هجوم الرئيس دونالد ترامب عليه بسبب تنحّيه عن التحقيق الذي تجريه الوزارة بشبهة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، قائلاً “إنه يحب وظيفته ويعتزم الاستمرار في عمله”.

وأضاف وزير العدل الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عن حملة في مجال الجرائم الإلكترونية: “نحن نحب هذه الوظيفة، ونحب هذه الوزارة وأخطط للاستمرار في هذا طالما ظلت الأمور مناسبة”.

وتصريح “سيشنز” جاء ردًا على مهاجمة ترامب له بشدة خلال مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” يوم الأربعاء الماضي، والتي قال فيها “إنه لم يكن ليعيّن سيشنز وزيرًا للعدل لو علم إنه سيتنحّى عن التحقيق”.

وكان سيشنز تنحَّى في مارس / آذار الماضي عن مباشرة التحقيق في شبهة تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي واحتمال وجود صلات بين روسيا وحملة ترامب.

واتّخذ وزيرالعدل الأمريكي هذه الخطوة بعدما تبيّن أنه لم يكشف عن اجتماعات عقدها العام الماضي مع سفير روسيا، وذلك أثناء جلسة في الكونجرس لإقرار تعيينه.