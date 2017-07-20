روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران لا تستند لأساس

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية لا تستند إلى أي أساس، بحسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

وفرضت واشنطن يوم الثلاثاء الماضي، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بسبب برنامج طهران للصواريخ الباليستية وقالت إن “الأنشطة الخبيثة” التي تمارسها طهران في الشرق الأوسط تقوض أي إسهامات إيجابية للاتفاق النووي لعام 2015.

وقال ميخائيل أوليانوف مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية “إن الولايات المتحدة تنفذ ما يخصها من الاتفاق النووي الإيراني بطريقة سيئة جدا”.