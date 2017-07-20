استطلاع يظهر تراجع شعبية ترامب بين مؤيديه في الانتخابات الرئاسية

أظهر استطلاع لآراء الناخبين الأمريكيين في انتخابات عام 2016 الرئاسية، أن نحو 1 من كل 8 أشخاص صوتوا للرئيس دونالد ترامب قالوا إنهم ليسوا واثقين من فعل ذلك مرة أخرى بعد أن شهدوا أول 6 أشهر لترامب في السلطة.

ويرى مراقبون أن تراجع التأييد لترامب داخل التكتل الذي ساعده للوصول للسلطة والمؤلف من ناخبين بيض أكبر سناً يشعرون بالاستياء، قد يشكل تحدياً للرئيس.

ويحتاج ترامب الذي فاز بفارق ضئيل للغاية لكل ناخب لدعمه لتمرير جدول أعماله في الكونغرس المنقسم، وربما الفوز بفترة رئاسية في 2020.

وسأل الاستطلاع الناخبين الذين أبلغوا رويترز/ إبسوس باختياراتهم يوم الانتخابات.

وبينما قاست استطلاعات أخرى مستويات الاستياء بين أنصار ترامب، فإن استطلاع رويترز/إبسوس يظهر كم عدد الذين قد يصل بهم الأمر إلى حد تغيير طريقة تصويتهم.

وأجري الاستطلاع أول مرة في مايو/ أيار ومرة أخرى في يوليو/ تموز.

وفي استطلاع يوليو/ تموز قال 12 % ممن استطلعت آراؤهم، إنهم لن يصوتوا لترامب، “إذا أجريت انتخابات 2016 اليوم”.

وقال 7 % منهم إنهم لم يحسموا أمرهم، بينما قال الـ 5% الباقون إنهم إما سيدعمون أي مرشح آخر أو لن يدلوا بأصواتهم.

وقال 88 % إنهم سيصوتون لترامب مرة أخرى في تحسن طفيف عن استطلاع مايو/ أيار، حيث كانت النسبة 82 %.

وإذا جمعت نتيجة الاستطلاعين، فإنهما يوحيان بأن موقف ترامب وسط أنصاره تحسن قليلا خلال الأشهر الأخيرة، رغم فشل حزبه الجمهوري في تغيير نظام الرعاية الصحية والتحقيقات المتعددة على مستوى الكونغرس والمستوى الاتحادي بشأن صلات حملته بروسيا.