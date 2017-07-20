صحيفة أمريكية تحذر من نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران

حذرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية من أن التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران قد يقود إلى حرب، داعية واشنطن إلى تجنب هذا الصراع.

وأعربت الصحيفة في مقال نشرته، اليوم الخميس، عن تخوفها من أن الرئيس دونالد ترامب قد يقترف الخطأ الاستراتيجي نفسه الذي ارتبكه الرئيس السابق جورج بوش العام 2003، عندما غزا العراق بحجة امتلاكه أسلحة دمار شامل.

ونصحت الصحيفة واشنطن باستغلال وجود من يسمون “المعتدلين” في السلطة بإيران، في إشارة إلى الرئيس حسن روحاني من أجل فتح حوار مع طهران.

وقالت :”آخر ما تحتاجه اليوم الولايات المتحدة هو حرب جديدة في الشرق الأوسط، مع ذلك فإن طبول التهديدات والكلمات الاستفزازية من قبل ترامب ومساعديه قد تزيد حدة التوتر بشكل كبير، مما قد يتسبب بنزاع مسلح مع إيران”.

واتهمت الصحيفة طهران أيضًا برفع حدة التوتر بسياساتها الاستفزازية بما فيها توسيع نفوذها في العراق، ودول أخرى في المنطقة و دعم الرئيس السوري بشار الأسد و”حزب الله” وتنظيمات “إرهابية” أخرى، واستمرار احتجاز أمريكيين.

لكنها أضافت أن إيران والولايات المتحدة تتشاركان في بعض المصالح مثل محاربة “داعش”، داعية واشنطن إلى “استخدام الدبولماسية وفتح حوار مع طهران مثلما فعلت في السابق في أوضاع صعبة مع حكومات عدوانية”.

وختمت قائلة: “لا تزال السلطة في إيران تتنازعها قوى متشددة ضد الولايات المتحدة ومعتدلة يمثلها الرئيس روحاني الذي يبدو أنه على استعداد للتحدث مع واشنطن، لذلك فإن ترامب سيرتكب غلطة كبيرة باستمراره في دفع البلاد إلى حرب بدلًا من العمل مع تلك القوى المعتدلة في إيران”.