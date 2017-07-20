الكرملين: ترامب وبوتين لم يعقدا اجتماعًا سريًا في قمة العشرين‎

نفى الكرملين، اليوم الخميس، إجراء “اجتماع سري” بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين هذا الشهر، لكنه أكد إجراء حديث غير رسمي بينهما على مأدبة عشاء.

وكان الكرملين يرد على أسئلة بشأن محادثة سابقة بين الزعيمين لم يكشف عنها، أثارت قلق بعض السياسيين الأمريكيين حيال طريقة تعامل ترامب مع ملف العلاقات مع روسيا.

وشكل سلوك ترامب مع نظيره الروسي، مادة للمراقبة اللصيقة خلال قمة العشرين، في أعقاب مزاعم عن محاولة موسكو التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2016 لمساعدة ترامب على الوصول إلى البيت الأبيض، الأمر الذي تنفيه روسيا.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، ردًا على سؤال عن طبيعة هذه المحادثة على العشاء: “لم يكن هناك أي اجتماع سري”.

وأشار إلى أن الزعيمين أجريا محادثة غير رسمية على العشاء، وناقشا مسألة التبني.

ووقع بوتين العام 2012 على قانون يمنع بموجبه الأمريكيين من تبني أطفال روس، ردًا على قانون جديد لحقوق الإنسان في الولايات المحتدة.

وأكد بيسكوف، على عدم وجود خطط في الوقت الحالي لعقد اجتماع جديد بين ترامب وبوتين، لكن هناك فرصة بأن يحدث هذا الاجتماع في مرحلة لاحقة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية اليوم الخميس، عن بيسكوف قوله، إنه من “السخيف للغاية” وصف المحادثة غير الرسمية بين بوتين وترامب على أنها سرية.

وقال بيسكوف للتلفزيون الرسمي: استخدام مصطلح مثل (اجتماع سري) و(غير معلن) يثير الدهشة.

وأضاف، “جرى بينهما اجتماع ثنائي، تم التوافق عليه رسميًا عبر القنوات الدبلوماسية، ثم تبادلا وجهات النظر والتعليقات مرارًا… لم تُجرَ اجتماعات سرية أو غير معلنة وافتراض أنها حدثت محض عبث”.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، إن محادثته مع بوتين استغرقت 15 دقيقة وكانت “مجاملات” في معظمها.