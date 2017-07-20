الكويت تأمر السفير الإيراني بمغادرة أراضيها

أمرت الكويت، اليوم الخميس، السفير الإيراني علي رضا عنايتي، بمغادرة البلاد خلال 45 يومًا، في تصعيد لخلاف بعد قضية محكمة أوردت ضلوع “أطراف إيرانية” في خلية تجسس، بحسب ما نشرته وسائل إعلام إيرانية.

وقالت وكالة “أنباء الطلبة” الإيرانية: “تحت ضغط سياسات التدخل السعودية والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بتدخل إيران، أعلنت الكويت أن السفير علي رضا عنايتي ينبغي أن يرحل عن البلاد خلال 45 يومًا “.

وعلى إثر تلك الخطوة، أعلنت الخارجية الإيرانية أنها استدعت القائم بالأعمال الكويتي لتسليمه مذكرة احتجاج على قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي الذي اتخذته الكويت.

وأعلنت الكويت اليوم أنها قررت إغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية والمكتب العسكري وتخفيض عدد الدبلوماسيين بسفارة طهران فيها من 14 إلى 9، وذلك على خلفية قضية “خلية العبدلي”.