بالصور.. القوات الأمريكية استخدمت طريقة مُدهشة لرفع معنوياتها في الحرب العالمية الأولى

أعادت صحيفة “ميرور” البريطانية، نشر لقطات مُذهلة من أرشيف وثائق الحرب العالمية الأولى، والتي لم تكن منشورة مسبقًا، وعرضت كيف كانت القوات الأمريكية المُشاركة ضمن قوات الحلفاء، تعزز روحها المعنوية، خلال محاربتها القوات الألمانية في معركة “السوم” الدامية شمال فرنسا، ضمن قوات الحلفاء.

ويظهر في الصور تنظيم القوات الأمريكية أنشطة تنافسية في قاعدة تدريب في منطقة “كوربي” بالقرب من معركة “السوم”، حيث شاركت في سباق الجري، وبطولات الملاكمة.

وعرضت الصور توافد الحشود لمشاهدة الرجال، وهم يتصارعون داخل الحلبة.

يُذكر أن معركة “السوم” وقعت خلال الفترة من 1 تموز/ يوليو و 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1916، وكانت أطول معركة في الحرب العالمية الأولى، وتُعد من بين المعارك الأكثر دموية في تاريخ البشرية، حيث انتهت بخسائر كبيرة لكلا الطرفين “دول الحلفاء- ألمانيا”، وراح ضحيتها أكثر من مليون شخص.