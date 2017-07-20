التوتر يبلغ ذروته.. ألمانيا تعلن سلسلة إجراءات ضد تركيا

أعلن وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل، اليوم الخميس، سلسلة خطوات ضد تركيا ردًا على احتجاز ناشط حقوقي ألماني، فيما يشير إلى موقف أكثر تصادمية مع تصاعد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقال غابرييل إن ألمانيا ستتحدث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي عن مساعي تركيا للإنضمام إلى التكتل، وأوضح أن برلين لم يعد يمكنها ضمان استثمارات الشركات الألمانية في تركيا.

وأضاف أنه يستبعد إجراء محادثات لتوسيع الاتحاد الجمركي مع تركيا، كما أصدر تحذيرًا من سفر الألمان إلى تركيا.

وذكر غابرييل “نحتاج أن نوجه سياساتنا حيال تركيا إلى مسار جديد”، مضيفا “لا يمكن أن نستمر كما فعلنا حتى الآن”.

وتابع “نحتاج أن نكون أوضح عما كنا حتى الآن حتى يفهم المسؤولون في أنقرة أن مثل هذه السياسات لن تمر دون عواقب”.

وقال المتحدث شتيفن زايبرت، باسم المستشارة أنجيلا ميركل على “تويتر” إنها تعتبر الإجراءات ضد تركيا ضرورية ولا مفر منها.

وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرًا للمواطنين، اليوم الخميس، ونصحتهم بتوخي المزيد من الحذر عند السفر إلى تركيا مستشهدة باعتقالات وقعت في الآونة الأخيرة هناك وبرفض أنقرة السماح بزيارات مسؤولي القنصليات للمحتجزين في بعض القضايا في انتهاك للقانون الدولي.

وقالت الوزارة في إرشادات معدلة بخصوص السفر لتركيا “نحث الأشخاص الذين يسافرون إلى تركيا لأسباب خاصة، أو للعمل توخي المزيد من الحذر والتسجيل في القنصليات والسفارة الألمانية حتى لو كانت الزيارات قصيرة”.