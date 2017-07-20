انتخاب رام ناث كوفيند رئيسًا جديدًا للهند

فاز رام ناث كوفيند (71 عاما) مرشح حزب الشعب الهندي (الحاكم)، في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 17 يوليو/تموز الجاري، وكان قد تحول كوفيند من العمل بالمحاماة إلى السياسة، وكان حتى وقت قريب حاكم ولاية بيهار شرقي الهند.

وبحسب خبر أوردته صحيفة “تايمز أوف إنديا”، اليوم الخميس، فإن السلطات المعنية أعلنت عن نتائج التصويت الذي أدلى به نحو 4 آلاف و896 نائباً، من بين 4120 عضوا في المجالس المحلية والإقليمية للولايات.

وأشارت إلى أن “كوفيند” مرشح حزب الشعب الهندي، حصل على 65.65% من الأصوات ليشغل رئاسة البلاد خلفا لـ “براناب مخرجي”، الذي يتولى الرئاسة منذ 2012.

أما منافسته “ميرا كومار” (72 عاما) مرشحة حزب المؤتمر المعارض، فحصدت 34.35% من الأصوات، وكانت أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان في الهند.

وينتخب رئيس البلاد في الهند عبر نواب البرلمان، ويعد منصبه رمزياً.