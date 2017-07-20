برلين ترفض “صفقة” عرضها أردوغان تتعلق بمعتقلين ألمان بتركيا

كشفت صحيفة ألمانية، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عرض على ألمانيا قبل بضعة أسابيع تسليم الصحافي الألماني-التركي، دينيز يوجيل، مقابل اثنين من الجنرالات السابقين بالجيش التركي الفارين إلى ألمانيا.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن دوائر دبلوماسية بوزارة الخارجية الألمانية قولها إن أنقرة تسعى إلى أن تسلم الحكومة الاتحادية أتراكًا كانوا قد تقدموا بطلب لجوء في ألمانيا بعد محاولة الانقلاب في تركيا قبل عام تقريبًا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحفية “لا يمكننا أن نشارك بالطبع في مثل هذه الصفقة”.

وأضافت الصحيفة أن لدى دبلوماسيين ألمان قناعة أن الحكومة التركية سوف تستغل الألمان المعتقلين لديها كرهائن.

وبحسب معلومات الحكومة الألمانية، تم اعتقال 22 مواطنًا ألمانيا في تركيا عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة هناك قبل عام تقريبًا، ولا يزال تسعة منهم محتجزين هناك حاليًا.