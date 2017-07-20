السناتور الأمريكي جون مكين مصاب بسرطان في المخ

قال مكتب السناتور البارز جون مكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن مكين المرشح الجمهوري للرئاسة في العام 2008، مصاب بورم خبيث في المخ.

ومكين البالغ من العمر 80 عامًا، معروف باستقلاله السياسي على مدى أكثر من 3 عقود في مجلس الشيوخ، وطيار سابق بالبحرية، وأعيد انتخابه لولاية سادسة في المجلس في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويتعافى مكين في منزله في أريزونا منذ خضوعه لجراحة في فينكس، الجمعة الماضي، لإزالة تجلط دموي فوق عينه اليسرى.

وذكر مكتبه إن “تحليلا للأنسجة بعد العملية كشف عن ارتباط التجلط الدموي بورم في المخ يعرف باسم الورم الأرومي الدبقي”.

والورم الأرومي الدبقي هو ورم من الدرجة الرابعة، وهي أشد الأورام شراسة. وقال مركز إم.دي أندرسون للسرطان، إنه يمكن أن يكون عدوانيًا للغاية وينتشر إلى أجزاء أخرى من الدماغ بسرعة كبيرة.

وقال أطباء مكين إنه يتعافى بشكل “مذهل” من الجراحة.

وبين مكتبه أن “خيارات العلاج الخاص به تشمل مزيجا من العلاج الكيماوي والعلاج بالإشعاع”.

ورغم أنه معروف بدفاعه الشديد عن العمل العسكري الأمريكي القوي في الخارج، فقد عمل أيضًا مع الديمقراطيين بخصوص قضايا من كبح انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية إلى إصلاح الهجرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “السناتور مكين كان دومًا مقاتلًا” وأتمنى له الشفاء العاجل.

وكان مكين طيارًا بالبحرية الأمريكية وهو ابنُ أميرال وحفيدٌ لأميرال بالجيش. وكانت طائرته أسقطت فوق فيتنام في 1967 وأمضى 5 سنوات ونصف السنة أسير حرب وتعرض مرارًا للتعذيب على أيدي آسريه الشيوعيين.

ومن أبرز ما يفخر مكين بإنجازه العمل على إقرار تشريع يحظر التعذيب في عام 2015.