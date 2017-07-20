ترامب يوقف برنامجًا سريًا لتسليح معارضين سوريين

كشف مسؤولان أمريكيان، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت وقف برنامج سري لوكالة المخابرات المركزية لتسليح وتدريب جماعات معارضة معينة تقاتل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، في خطوة كانت تطالب بها روسيا حليفة الأسد.

وقال أحد المسؤولين، إن “القرار جزء من مساعي الإدارة لتحسين العلاقات مع موسكو”، التي نجحت إلى حد بعيد مع جماعات تدعمها إيران في الحيلولة دون سقوط حكومة الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ 6 سنوات.

وأضاف المسؤولان أن “برنامجًا عسكريًا أمريكيًا منفصلًا لتدريب وتسليح ودعم جماعات معارضة سورية بضربات جوية وعمليات أخرى، سيستمر”.

وبخلاف ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة بعدما اتهمت الجيش السوري بشن هجوم بأسلحة كيماوية، لم تزد إدارة ترامب الدعم العسكري عن الحدود التي وضعتها إدارة أوباما.

وكان برنامج المخابرات المركزية الأمريكية، بدأ في 2013، في إطار جهود إدارة الرئيس باراك أوباما في ذلك الحين للإطاحة بالأسد، لكن المسؤوليْن اللذين طلبا عدم الكشف عن اسميهما، قالا إنه “لم يحقق نجاحًا يذكر”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أول من أذاع نبأ تعليق البرنامج أمس الأربعاء، ورفضت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على الموضوع في إفادة للصحافيين.

واتخذ القرار بمشاركة اتش ار مكماستر مستشار الأمن القومي، ومايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية، بعد تشاورهما مع مسؤولين آخرين وقبل اجتماع ترامب في السابع من يوليو/ تموز مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة مجموعة العشرين في ألمانيا.

وقال أحد المسؤولين إن “الولايات المتحدة لا تقدم تنازلًا كبيرًا في ضوء قبضة الأسد على السلطة برغم أن هذا ليس في جميع أنحاء سوريا، لكن هذه إشارة إلى بوتين على أن الإدارة ترغب في تحسين العلاقات مع موسكو”.

ويخضع ترامب لتدقيق شديد من جانب الكونغرس ومحقق خاص، وسط تحقيقات في مزاعم بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وفي احتمال حدوث تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.

ونفى ترامب أي تواطؤ، كما نفت روسيا مزاعم أجهزة المخابرات الأمريكية بتدخل موسكو في الانتخابات.