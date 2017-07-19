برلماني إيراني يطالب روحاني بزيادة حصة القومية التركية في الحكومة المقبلة

طالب النائب في البرلمان الإيراني عن القومية التركية، نادر قاضي بور، الرئيس حسن روحاني بزيادة حصة ومناصب أبناء القومية التركية الإيرانية في الحكومة الجديدة، التي يعتزم تشكيلها في آب/أغسطس المقبل.

وقال النائب بور، في مداخلة له خلال انعقاد جلسة البرلمان الإيراني، الأربعاء، إن “الرئيس حسن روحاني مطالب بأن يزيد حصة الأتراك في حكومته المقبلة، بما يتناسب مع حجمهم الطبيعي”.

وأشار بور في لهجة تحذيرية قائلا: “إذا لم يختر الرئيس حسن روحاني شخصيات من القومية التركية في حكومته المقبلة، فإن تحالف الأتراك في البرلمان الذي يضم 110 أعضاء لن يصوت لصالح حكومته خلال تقديمها إلى البرلمان بهدف الحصول على الثقة”.

وفي 11 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أقدم نواب على تشكيل تحالف قوى النواب الأتراك في البرلمان الإيراني، شمل 100 عضو للدفاع عن حقوق القومية التركية.

ويشكل أبناء القومية التركية نحو 19%، من عدد السكان في إيران البالغ عددهم 80 مليون شخصاً، وهم في المرتبة الثانية بعد الفرس الذين يشكلون غالبية الإيرانيين.

ويتركز أغلب وجود القومية التركية في إقليم أذربيجان الشرقية والغربية، بالإضافة إلى مدن أخرى موزعة على شمال غرب البلاد.