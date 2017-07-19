تركيا تسرب تفاصيل عن 10 قواعد عسكرية أمريكية “سرية” في شمال سوريا

سرّبت المخابرات العسكرية التركية معلومات تفصيلية عن أسماء ومواقع 10 قواعد عسكرية أمريكية، يفترض أن تكون سرية، منتشرة في شمال سوريا، وذلك في خطوة من شأنها تعميق أزمة العلاقات المتبادلة بين أنقرة وواشنطن، جراء الدعم الأمريكي لقوات كردية تعتبرها تركيا “إرهابية” وانفصالية.

ونشرت وكالة “الأناضول” الرسمية، باللغتين التركية والإنجليزية فقط، تفاصيل ذات طابع سري عن 10 قواعد عسكرية أمريكية منتشرة في المنطقة الموصوفة بأنها تحت حكم ذاتي كردي بشمال سوريا، تمتد حوالي 200 ميل.

وتضمنت تلك المعلومات أعداد العسكريين الأمريكان في بعض القواعد، مع إشارات إلى وجود قوات خاصة فرنسية.

الخلاف حول الأكراد

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت سابقًا عن تسليح فصيل “قوات سوريا الديمقراطية” الذي يضم قوات كردية وعربية، في نطاق ترتيبات تحرير “الرقة” من تنظيم “داعش”، الأمر الذي اعتبرته تركيا عملًا شديد الخطورة، كون تلك الأسلحة، كما قالت، يمكن أن تستخدم ضد تركيا.

وتعتبر تركيا “وحدات حماية الشعب”، التابعة لحزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي، المشاركة في “قوات سوريا الديمقراطية”، امتدادًا لحزب “العمال” الكردستاني المصنف من قبل تركيا “كمنظمة “إرهابية”.

وجاءت التسريبة المخابراتية التركية بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي، الإثنين الماضي، صدر في نهايته بيان يتهم الولايات المتحدة الأمريكية بازدواجية المواقف.

في المقابل، نقل موقع “ديلي بيست” الأمريكي، اليوم، عن متحدث باسم القوات المركزية الأمريكية، أن تسريب تركيا لأسماء القواعد العسكرية الأمريكية أمر “بالغ الخطورة”.

وطلب من موقع “ديلي بيست” أن لا يعيد نشر تلك التفاصيل التي يفترض أن تكون سرية.

وتضمنت المعلومات المسربة أسماء ومواقع القواعد في “رميلان” و”خراب عشق” قريبًا من “كوباني”، وفي “الحسكة”، و3 في محافظة “الرقة” تتولى إحداها قيادة اتصالات قوات التحالف الدولي، مع 3 قواعد في “منبج”، وكلها كان يفترض أن تكون سرية.