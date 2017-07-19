اعتقال 3 صيادين إيرانيين قبالة السواحل القطرية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن قوات خفر السواحل القطرية اعتقلت 3 صيادين إيرانيين من أهالي ميناء “عسلويه” بالقرب من منصة نفطية قطرية.

وقال عبد الحسين بحريني، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في مدينة “عسلويه” التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران “إن قوات خفر السواحل القطرية اعتقلت قارب صيد على متنه 3 صيادين إيرانيين قرب منصات النفط قبالة السواحل القطرية”.

وأوضح بحريني، أن قارب الصيد كان قد حصل على رخصة قانونية للقيام بمهمة الصيد في الحدود البحرية الإيرانية، مرجحاً أن يكون الصيادون قد دخلوا المياه القطرية عن طريق الخطأ وتم اعتقالهم من قبل خفر السواحل القطرية.